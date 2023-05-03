Суд в Белоруссии приговорил основателя Nexta Протасевича к восьми годам заключения

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При этом сам обвиняемый просил другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Одного из участников признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Романа Протасевича приговорили в восьми годам лишения свободы. Такое решение вынес Минский областной суд, передает ТАСС.

Инстанция не приняла во внимание просьбу самого Протасевича о справедливом наказании, не связанном с лишением свободы. При этом гособвинение запрашивало для него десять лет колонии, несмотря на то, что он выразил готовность возместить нанесенный ущерб и в полном объеме выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Роман Протасевич был задержан с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой 23 мая 2021 года. Самолет авиакомпании Ryanair, в котором находилась пара, был посажен в аэропорту Минска якобы из-за угрозы теракта на борту. Затем правоохранительные органы Белоруссии арестовали обоих по подозрению в организации массовых беспорядков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.