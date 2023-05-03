Президент ЦСКА Ватутин сообщил об улучшении состояния Алексея Шведа после избиения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

К настоящему времени уже известно о задержании подозреваемых в нападении на спортсмена.

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед после избиения в центре Москвы попал в реанимационное отделение одной из частных больниц. О его состоянии подробнее рассказал президент клуба Андрей Ватутин.

По его словам, состояние спортсмена улучшилось.

«Получше, я думаю, что сегодня должны быть завершены обследования и будет принято решение по тактике лечения: сколько он будет в больнице и что-то еще. Как врачи говорят, состояние стабилизировалось, идет на поправку», — рассказал Ватутин в беседе с изданием «Спорт-экспресс».

При этом он не смог прокомментировать задержание троих подозреваемых в нападении на Шведа.

Нападение на баскетболиста клуба ЦСКА произошло у одного из ресторанов в центре столицы ночью 2 мая. По подозрению в нанесении серьезных травм Алексею Шведу были задержаны трое молодых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал из-за чего могла произойти драка между спортсменом и еще несколькими людьми.