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Лидеры двух стран обсудят конфликт на Украине, развитие двусторонних отношений а также глобальную геополитическую обстановку.

Глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на канцелярию финского президента Саули Ниинисте.

Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонних финско-украинских отношений, а также глобальную геополитическую повестку.

Ожидается, что во время своего визита в страну Зеленский проведет встречи с главами правительств стран Северной Европы для обсуждения конфликта вокруг Украины, в частности ведение боевых действий и поддержку киевского режима европейскими странами.

Ранее стало известно о намерении президента Незалежной отправиться в Финляндию по приглашению главы страны. Сообщалось, что в саммите европейских глав правительств примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Предполагается, что одной из тем для обсуждения станет оценка перспектив Украины на вступление в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры».