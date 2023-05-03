Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не претендует на наследство умершего отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Егор Зайцев намерен продолжить дело своего талантливого родителя — теперь ответственность за Дом моды лежит на его плечах. Но кому достанется все наследство модельера?

Сын Вячеслава Зайцева намерен продолжать его дело. В беседе с 5-tv.ru звездный наследник рассказал, что Дом моды продолжает работать, все долги закрыты. Более того, на ближайший месяц все сотрудники отказались от зарплат, чтобы сэкономленные деньги оставить на счету и оплатить ими налоги. В свое время Дом моды пережил тяжелые времена.

«Бился во все двери, чтоб помочь нам с землей. Тем более пандемия была, продаж никаких, потом спецоперация, тканей нет», — рассказал Егор Зайцев.

Модельер сделал сына директором Дома моды. Вместе они занимались рабочими делами: закрыли все долги, выплатили все зарплаты, сделали ремонт. А теперь, после смерти отца, Егор намерен продолжать его дело.

«Салон работает, вещи добавляются, папины и мои вещи покупаются. Кому сейчас легко? Это банальная фраза, но главное — в душе Бога иметь. Папа такой был человек», — отметил наследник.

Вячеслав Зайцев оставил после себя огромное наследие. Егор признался, что никогда ни на какое наследство не рассчитывал, даже сейчас организацией похорон занимается за свои средства. Более того, Галина Хусаинова, якобы подруга Вячеслава Зайцева, не претендует на его наследство.

«Два года пандемии. Никаких показов, никаких продаж. Санкции — мы не можем найти ткани. Но все равно что-то шьем. Кланяюсь людям, которые остались и сохранили верность», — подчеркнул Егор Зайцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем владел известный модельер на момент смерти.