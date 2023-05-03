Сообщения с того света: мать получала СМС от дочери-школьницы после ее смерти

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Сообщения оказались весьма странными и нетипичными. Что писала школьница и отправляла ли она сообщения вообще?

Появились новые подробности о чудовищной трагедии в северной столице, где подростки напали на 13-летнюю школьницу. Как стало известно 5-tv.ru, мама жертвы переписывалась с дочкой, но та внезапно стала отправлять родному человеку странные сообщения.

Все началось с того, что Анастасия (имя изменено — Прим. ред.) ушла из дома 30 апреля на мастер-класс в 12:00. Уже в шесть часов вечера девочка связалась с родительницей и сообщила, что едет домой. Однако через два часа наследница не вернулась, но отпросилась у мамы поехать к подруге, с ночевкой. Уже в полночь мать жертвы получила сообщение от наследницы с благодарностью «за все». Настя перестала отвечать на звонки, но написала, что не собирается возвращаться домой и хочет навсегда покинуть город. Далее телефон погибшей был вне зоны доступа, а все профили в соцсетях удалены.

Подозреваемая в соучастии в убийстве 15-летняя Екатерина (имя изменено — Прим. ред.) рассказала полиции о случившемся. Она вместе со знакомым 16-летним Павлом находилась в лесополосе и снимала на видео, как Паша наносил несколько ударов молотком по голове Насти. После смерти школьницы оба подростка закопали тело знакомой и спрятали орудие убийства. Все это происходило примерно в 23:00. Так чьи же сообщения получала мама Анастасии?

Стоит отметить, что подозреваемые подростки учились в школе прилежно. Павел побеждал в олимпиаде по литературе, а его сообщница — заядлая хорошистка. При этом Паша часто дерзил учителям и мог пренебрежительно относиться к занятиям.

Сейчас по чудовищному происшествию проводится проверка. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из телефона Екатерины, где Анастасию жестоко убивают молотком.