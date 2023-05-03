Правило трех: какие потрясения ждут российскую культуру и моду

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Эзотерики и журналисты уверены, что на двух смертях знаменитых кутюрье череда жутких совпадений не закончится.

Совсем скоро российский шоу-бизнес может потрясти новая смерть. Об этом сообщило издание dni.ru. По словам журналистов, согласно православной традиции, два покойника подряд считаются плохой приметой.

Эзотерики считают, что состоявшиеся дважды на протяжении 40 дней похороны могут означать только одно. Души почивших непременно позовут за собой третьего. Вот только кто из представителей российской моды отправится в последний путь следующим, пока не ясно.

Модельер Валентин Юдашкин скончался второго мая в возрасте 59 лет. Причиной трагического события стала прогрессирующая онкология правой почки.

А 30 апреля умер Вячеслав Зайцев. 85-летний мужчина поступил в больницу с желудочным кровотечением. После этого модельера перевели в реанимацию и подключили к аппаратам. Модельера перевели в реанимацию и подключили к аппаратам. Но спасти его не удалось.

«Уходит эпоха»: Юлия Янина о смертях Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Зайцева Егор хочет похоронить отца быстро и незаметно для всех.