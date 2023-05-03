Сами придумали проблему, чтобы ее решить: зачем США «дружат» с Тайванем

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Администрации Байдена необходимо отвлечь внимание общественности.

Если Министерство финансов США не сможет полностью обслуживать государственный долг, администрация Байдена окажется загнанной в угол. С таким заявлением в интервью URA.RU выступил преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. Он также добавил, что в подобном случае Штаты могут обострить конфликт между Китаем и Тайванем.

«Со стороны КНР нет никаких признаков, что они намерены предпринимать действия против Тайваня. Соединенные Штаты необычно проявляют активность даже не в том, что они там находятся, как это было не раз, хотя впервые за много лет туда пришли подводные лодки в район Тайваня», — отметил Гинько.

Экономист подчеркнул, что США организовали учения в регионе, чтобы продемонстрировать готовность защитить остров. США сами придумали проблему, чтобы самостоятельно ее решить. По словам эксперта, к такому сценарию они прибегнут, если потолок госдолга не поднимется в течение двух недель. Также Байдену нужен нестандартный политический шаг, который отвлечет внимание общественности от происходящего.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство финансов США уже к началу лета может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг по причине достижения его лимита.