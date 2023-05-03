ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова агентами Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Жертвами диверсантов должны были стать также председатель парламента Республики и мэр Ялты.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины, планировавших серию терактов в Крыму.

По информации из пресс-релиза, жертвами диверсантов должны были стать глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также агенты ГУР планировали подрыв объектов транспортной инфраструктуры полуострова.

Глава Крыма уже отреагировал на задержание злоумышленников, поблагодарив сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Крыму семерых законспирированных агентов украинской разведки, у которых нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида, радиоуправляемые детонаторы, оборудование для слежки и средства связи.