Избитый в центре Москвы Алексей Швед находится в реанимации

Источник: у Алексея Шведа серьезные травмы, он доставлен в реанимацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

У спортсмена обнаружили крайне серьезные травмы.

Российский баскетболист команды ЦСКА Алексей Швед находится в реанимации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент спортсмен находится в частной клинике — у него перелом черепа и височной кости, а также другие серьезные травмы, плюс амнезия. Согласно выводам медицинских работников, травмы баскетболиста расцениваются как тяжкий вред здоровью.

До этого стало известно, что Алексей Швед был избит неизвестными в ночь на 2 мая у одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. С серьезными травмами он был госпитализирован в хирургическое отделение одной их столичных больниц.

На данный момент следственные мероприятия продолжаются в рамках уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемых лиц, а также устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что уголовное дело возбуждено по факту нападения на баскетболиста Алексея Шведа в столице.