Путин выразил соболезнования родным и близким Юдашкина

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Знаменитый российский кутюрье скончался 2 мая от онкологического заболевания.

Президент РФ Владимир Путин выразили соболезнования родным и близким умершего модельера Валентина Юдашкина. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шел проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу», — отметил глава государства.

Также Путина назвал Юдашкина талантливым художником и настоящим творцом, который всегда был полон новых интересных идей и замыслов.

Народный художник России Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60 году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, диагностированное у него в 2016 году. Последние дни жизни кутюрье почти не появлялся на светских мероприятиях, однако, бывая изредка на публике, он всегда достойно держался и одаривал всех своей знаменитой улыбкой.

Церемония прощания с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с показа последней коллекции Валентина Юдашкина.