Турция анонсировала дату переговоров по зерновой сделке

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На повестку вынесут ряд вопросов, в том числе зерновую инициативу.

Переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT.

По его словам, в этот день заместители министров обороны Турции, России и Украины планируют встретиться в Стамбуле.

«Можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей. Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем», — говорится в сообщении.

Также он добавил, что соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а особенно для нуждающихся стран.

Прежде стало известно, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая. Однако МИД России не подтвердил переговоры — к российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече.

Срок действия «черноморской инициативы» истекает 18 мая. Продлят ее или нет — это сложный вопрос.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.