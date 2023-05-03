ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки

Фото: Instagram* / instasamka

Возможно, знаменитость попала под массовые проверки известных интернет-мыслителей.

Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам рэпера и блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Как стало известно 5-tv.ru, ограничения были введены сегодня утром.

Ранее появилась информация, что органы начали массовые проверки знаменитых блогеров, чей финансовый образ жизни вызывает вопросы, чтобы узнать, не уклоняются ли эти лица от налогов.

Вероятно, подобные меры связаны с чередой денежных скандалов в этом году. Сначала в уклонении от уплаты налогов обвинили блогера Александру Митрошину, она задолжала государству 120 миллионов рублей. Потом в подобном заподозрили блогеров Валерию и Артема Чекалиных, которые обманули государство сразу на 311 миллионов рублей. Больше всех оскандалилась королева марафонов Елена Блиновская — она не выплатила налогов почти на миллиард рублей.

ФНС приостановила операции по банковским счетам Инстасамки. Фото: 5-tv.ru

Что касается самой Инстасамки, то это уже не первый раз, когда девушка сталкивается с государственными органами. Ранее ее проверяли прокуратура и СК по делам, не связанным с экономическими преступлениями. Тогда знаменитость подозревалась в склонении к проституции и пагубном влиянии на детскую психику.

При этом поведение Дарьи Зотеевой всегда вызывало вопросы у общественности. Знаменитость известна своими эпатажными поступками, она часто скандалит с обслуживающим персоналом, применяя нецензурную лексику. Иногда певица позволяет себе подобное поведение даже с поклонниками. При этом российская публика разочаровалась в исполнительнице еще сильнее, когда она покинула Россию после февраля 2022 года, заявив о нежелании выступать в этой стране. Однако уже через несколько месяцев Дарья сообщила о концертах в Москве, видимо, осознав, что за рубежом ее творчество никому не нужно.

Еще одним громким скандалом знаменитости стало то, что в мае 2022 года суд Санкт-Петербурга запретил клип певицы и исполнителя СМН (Руслана Тушенцова) за пропаганду экстремистского и запрещенного в России движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС приостановила операции по счетам компании Дины Саевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.