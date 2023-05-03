ФСБ задержала в Крыму агентов украинских спецслужб, планировавших серию терактов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Volkov; 5-tv.ru

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы.

В Крыму задержали агентов украинской разведки, планировавших совершить на территории полуострова серию диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Известно, что задержанные готовили покушение на главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. Также украинские агенты намеревались совершить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры республики.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. В ходе обысков у них нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для общения с кураторами.

«Органами безопасности вскрыт и локализован международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые должны были быть использованы при теракте. Он проходил через территории Турции и Грузии», — сообщили в ФСБ.

В ФСБ сообщили, что организатором готовившихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.