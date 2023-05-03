Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО

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«Тюльпаны» освобождали Мариуполь, с их помощью выбивали неонацистов из подземных катакомб заводов Ильича и Азовстали.

Не менее мощное, но куда более маневренное вооружение артиллеристов — самоходный миномет «Тюльпан». С линии соприкосновения это оружие бьет в тыл противника на 20 километров! Правда, работают расчеты тюльпанов только по особо важным целям. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков увидел, как это происходит.

«Истребители пошли на поддержку. Едет тюльпан 2С4, самый мощный миномет в мире. Расчет получил цель, выезжает из укрытия на огневую позицию», — передает с места событий корреспондент Роман Польшаков.

Такое оружие — единственное в своем роде. Миномет не оставляет от цели практически ничего. Поэтому за ним постоянно охотятся боевики.

«Во время загрузки увидели „птичку“ противника. Над нами висела. Катались час, пытались от нее оторваться — за нами летала. В итоге я, наверное, ее измором взял», — рассказывает командир расчета миномета с позывным Терек.

Плюсы миномета не только в калибре, но и в мобильности. Может подъезжать прямо к линии боевого соприкосновения и работать в глубину противника на 20 километров.

«Так „расцветает“ „Тюльпан“. Миномет приводят в боевое положение, опускают его гидравлической системой на плиту которая упирается в землю», — пояснил корреспондент.

Мины используют разного вида. В том числе для работы по движущимся целям.

«Например, активно-реактивная мина, 240 миллиметров. В длину она почти два метра, весит четверть тонны. Летит на 19 километров. Противнику от нее не скрыться, как бы он не закапывался, не заливался бетоном, потому что разрушает абсолютно любой опорник. Даже при попадании в землю образуется воронка глубиной от трех до пяти метров и в диаметре около 15», — предает Роман Польшаков.

Поэтому расчет привлекают для работы только по особо важным целям. Как в нашем случае — по хорошо укрепленному опорному пункту противника. Нужно пробить несколько бетонных перекрытий.

«После выстрела очередная мина прилетит на голову противникам через одну или полторы минуты, а на перезарядку у расчета есть ровно 62 секунды», — уточняет Роман Польшаков.

«Тюльпаны» освобождали Мариуполь, с их помощью выбивали неонацистов из подземных катакомб заводов Ильича и Азовстали. Бьют по резервам противника. До цели — 18 километров. Расчет с первого попадания уничтожает американскую гаубицу М777. На кадрах — возгорание, детонация боекомплекта.

Здесь не просто ждут обещанного контрнаступления противника, а всячески мешают боевикам к нему подготовится. Уничтожают скопления техники и врага в тылу. Так что неонацисты пока даже не рискуют подтягивать резервы близко к нашим линиям обороны.