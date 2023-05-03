Мощный пожар вспыхнул в бытовках в подмосковной Балашихе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ангары на площади 300 квадратных метров выгорели полностью.

Три человека погибли, еще двое оказались в больнице в результате пожара в подмосковной Балашихе. Там загорелись металлические строительные бытовки. Ангары на площади 300 квадратных метров выгорели полностью.

Сейчас специалисты проверяют, соблюдались ли на площадке требования пожарной безопасности. Одна из возможных причин трагедии — короткое замыкание в одной из комнат.