Звезда «Дома-2» Дмитренко обратился в полицию после запрета Рапунцель видеть общих детей

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Мужчина обвиняет пока еще жену во лжи. Якобы она врет, говоря о том, что он не проявляет интерес в воспитании дочерей.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в правоохранительные органы из-за нежелания без пяти минут бывшей жены Ольги Рапунцель видеться ему с дочерьми. Мужчина рассказал, что на днях попытался навестить наследниц, но дверь ему не открыли. Не долго думая, он решил зафиксировать незаконные действия и вызвал полицию.

«Сегодня пришлось вызвать сотрудников полиции, чтобы они зафиксировали этот момент. Я написал также заявление, что моя супруга не открывает дверь и мешает мне видеться с детьми. А всем рассказывает, что она хочет, чтобы я виделся с детьми. Парадокс», — рассказал Дмитренко в своем блоге.

Дмитренко также возмутило, что Рапунцель делает из себя жертву, говоря о том, что лишь она одна воспитывает детей, обеспечивает их.

«Это не так. Я приношу продукты, подарки, пытаюсь передать, она даже элементарно не может открыть дверь», — заверил он.

Звезды «Дома-2» поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды российского реалити-шоу покинули проект и долгое время считались крепкой парой. Впрочем, несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель также обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

О новой ссоре стало известно в феврале текущего года. Тогда Дмитренко сообщил, что намерен развестись. По его утверждениям, Рапунцель последнее время оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По мнению девушки, дело обстояло иначе. Она утверждает, что он изменял ей и душил на глазах дочек. Поэтому ей пришлось вместе с детьми сбежать из квартиры.

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