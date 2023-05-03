Гардероб по цене квартиры: сколько Самойлова и Бородина тратят на одежду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Знаменитости часто выходят в свет в новых нарядах от известных дорогих брендов.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Оксана Самойлова не скрывают любовь к дорогим брендовым вещам. Девушки любят красиво и разнообразно одеваться. Сколько стоит гардероб каждой из них рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru стилист Элина Кузнецова.

Разбор гардеробов эксперт начала с сумок. Так, у Бородиной в коллекции имеется далеко не один аксессуар от итальянского бренда Versace. Стоимость такой сумки начинается от 250 тысяч рублей и может достигать трех миллионов рублей. Все зависит от коллекции, фурнитуры. Также в гардеробе телеведущей не раз были замечены сумки Prada.

«Сумки Prada начинают от 300 тысяч рублей и дальше по нарастающей до пяти миллионов рублей. Касательно обуви Pradа тоже самое могу сказать — это не самая дешевая обувь и, насколько я знаю, у Ксюши, у Оксаны, такой обуви не по одной паре», — пояснила стилист.

Ксения Бородина не раз заявляла — деньги заработаны честным трудом. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Кроме того, внимание заслуживает и бижутерия знаменитостей. Как увидела эксперт, у Бородиной имеются серьги, стоимость которых начинается от 100 тысяч евро. Отдельно Кузнецова акцентировала внимание на вещах от российских дизайнеров. У знаменитостей есть в гардеробе одежда и отечественного производства, но цена, к примеру, за одну лишь рубашку, доходит до 50 и более тысяч рублей.

«Если девушки могут себе позволить покупать такие дорогие вещи, украшения, аксессуары — это значит, денежки явно там есть, и на оплату налогов там абсолютно точно должно хватать», — подытожила Кузнецова.

Оксана Самойлова чуть ли не каждый день крутится перед зеркалом и просит публику оценить ее новый наряд. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В этом году не утихает череда налоговых скандалов вокруг блогеров. Недавно сообщалось, что Самойловой и Бородиной заблокировали счета их компаний. Однако директор ведущей «Дома-2», в свою очередь, эту информацию опроверг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Оксане Самойловой обошлась элитная недвижимость в РФ и Дубае.