В зоне внимания: Путин провел встречи с губернаторами Алтайского края и Воронежской области

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Глава государства отметил хорошие темпы роста сельского хозяйства в Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором региона, который в последнее время манит сотни тысяч туристов со всей страны. Это Алтайский край. Отдыхающие теперь не просто едут дальше в горы, но и открывают для себя, например, окрестности Белокурихи — единственного курорта федерального значения за Уралом.

А главу Воронежской области — Александра Гусева — президент похвалил за темпы роста сельского хозяйства — выше, чем по России, а потом указал на недоработки.

«Александр Викторович, у вас в целом такая ситуация устойчивая, такая рабочая, я бы сказал. Есть и проблемы, одна из них это высокая аварийность на дорогах. Она выше, чем в среднем по России. Связано это, я думаю, не в последнюю очередь с тем, что состояние дорог, прежде всего дорог местного значения. Оно все-таки оставлять желать быть лучшими, да? Да, поэтому ясно, вы сейчас сказали о том, что дорожные фонды растут, но я просил бы вас, собственно, вы и сами это знаете, конечно, обратить внимание на это обстоятельство», — сказал глава государства.