Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Поклонники модельера не понимают, как рак уничтожил организм законодателя стиля всего за считанные часы. Доктор Игорь Долгополов объяснил, что дело заключается в лечении, которое проходил Валентин.

Смерть модельера Валентина Юдашкина стала большим удивлением и шоком для фанатов российской моды. Особенно учитывая то, за пару дней до него ушел из жизни его коллега Вячеслав Зайцев.

Юдашкин никогда не скрывал, что болен раком, но в последние годы казалось, что болезнь отступила. Валентин продолжал выпускать коллекции одежды, путешествовал и ходил на мероприятия. Газета KP.RU обратила внимание на то что модельер похудел и носил парик. Но при этом он не был лежачим больным.

Поклонники модельера не понимают, как рак так быстро поразил организм Юдашкина. Ведь все вроде бы было нормально, на публике кутюрье появлялся редко, но выглядел бодро.

Но онкологи часто сталкиваются с такими ситуациями. Врач Игорь Долгополов рассказал подробнее про заболевание Юдашкина.

«Последние 20 лет медицина научилась если не излечивать рак, то по крайней мере, продлевать жизнь пациентов и обеспечивать ее высокое качество. Люди живут с раком и по 15 лет: в этом уже нет ничего удивительного. Современные методы лечения позволяют затормаживать развитие опухоли, убирают боль, воспаление. Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь», — рассказал Игорь Долгополов.

Врач рассказал, что есть множество методов борьбы с онкологией. Но за каждый выбранный способ придется когда-нибудь расплатиться. Игорь Долгополов согласен с тем, что скорее всего рак повлиял на смерть Юдашкина, но есть большая вероятность, что он это сделал не напрямую, а косвенно.

В результате лечения у модельера могли повредиться органы, ткани, сосуды и еще множество частей организма. Сейчас в СМИ предполагают, что виновник смерти — рак, но возможно, это могли быть давние увечья, полученные во время терапии.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал про жизненный путь Валентина Юдашкина.