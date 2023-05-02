В Краснодарском крае нашли тело пропавшей несколько дней назад девушки-аниматора
Денис Птицын 5 731
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Подробности не разглашаются, официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
Нашли тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Девушка мертва, сообщают региональные издания Краснодарского края.
Как сообщает региональная пресса, на теле есть признаки насильственной смерти. Как погибла девушка — пока неизвестно.
По различным сообщениям в СМИ, одного из подозреваемых в похищении аниматоров задержали.
Официальной информации о нахождении тела девушки-аниматора пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал хронологию исчезновения аниматоров на трассе в Краснодарском крае.