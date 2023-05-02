Товарный поезд сошел с рельсов в Брянской области

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С железнодорожного полотна сошло 20 вагонов.

Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщает РЖД.

По данным ведомства, диверсия произошла в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега. С рельсов сошло около 20 вагонов.

«По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет», — говорится в сообщении.

На месте работают спецслужбы, движение на участке приостановлено.