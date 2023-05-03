Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов

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Глава государства указал на необходимость оперативной поддержки пострадавшим.

В правительстве сегодня обсудили восстановление территорий на Урале, где еще недавно бушевали масштабные природные пожары. Президент страны Владимир Путин поручил заняться вопросом без проволочек, а также организовать отдых для детей из пострадавших регионов.

«Я бы попросил тогда социальные службы и социальный блок правительства — Татьяна Алексеевна, вас, — подумать на тему о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения», — сказал глава государства