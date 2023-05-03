Страх потери репутации или прямого конфликта с РФ? Что мешает НАТО передать Киеву истребители

Фото, видео: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Между союзниками Украины нарастают разногласия из-за поставок киевскому режиму современных боевых самолетов.

Риск эскалации украинского конфликта и прямого вероятности боестолкновения с Россией — главное, что удерживает страны Запада, в том числе Германию и Францию, от поставок истребителей киевскому режиму. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

Издание Politico ранее сообщило о разногласиях, возникших в ходе работы так называемой контактной группы по обороне Украины из-за дальнейших поставок киевскому режиму оружия, в первую очередь современных западных истребителей. Уточняется, что наибольшую щедрость в этом вопросе проявляют страны Прибалтики и Польша, тогда как Франция, Германия и ряд других государств медлят и сомневаются.

По словам Кнутова, у немцев и французов не так много боеготовых самолетов, поэтому отдать их часть Украине — означает оставить полностью неприкрытым собственное небо. Однако главная причина сомнений Парижа и Берлина заключается в боязни спровоцировать прямой конфликт с Москвой в случае поставок самолетов Киеву.

«Франция и Германия понимают, что Украина будет применять эти самолеты с ракетами класса „воздух-поверхность“, и вполне вероятны обстрелы Крыма и может даже территории России в границах до 24 февраля 2022 года. А это означает вероятность серьезной эскалации боевых действий и прямого столкновения с Россией», — отметил эксперт.

Кроме того, Париж и Берлин понимают, что у Украины нет подготовленных для управления современными натовскими самолетами летчиков, а самое главное — техников, которые будут обслуживать машины. Это означает, что их придется отправлять на Украину, в места базирования истребителей, военнослужащих НАТО под видом добровольцев.

«Если самолеты будут базироваться на территории Польши и Румынии, то высока вероятность того, что Россия нанесет ответный удар по этим территориям. Тогда та же Польша может потребовать введения в действие пятой статьи договора НАТО», — добавил Кнутов.

Таким образом, при всех вариантах передачи Украине западных истребителей очень высока вероятность эскалации конфликта с Россией, подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной нерешительности Запада Кнутов назвал боязнь потерять репутацию в случае, если Россия собьет в зоне спецоперации большое количество западных истребителей. К примеру, американцы пиарят свой F-16 как «убийцу МиГ», и если он не оправдает этого «звания», что весьма вероятно, то имидж американского авиапрома будет основательно подпорчен. Это, в свою очередь, ударит по экспортным поставкам военной продукции США.

Наконец, Вашингтон, по мнению Кнутова, медлит с поставками истребителей еще и потому, что не уверен в победе войск киевского режима в ходе анонсируемого контрнаступления.

«Если им (войскам Украины — Прим. ред.) будет нанесено поражение, это станет серьезным ударом и по имиджу США. И в этих условиях поставлять истребители будет серьезной ошибкой», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь союзники Вашингтона ждут его «отмашки» по поставкам самолетов, добавил Кнутов. Он напомнил, что так же было и в ситуации с поставками танков, которые страны НАТО тоже не хотели давать Киеву, пока американцы не пообещали передать ему свои Abrams.

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