Под огнем: как российские «Ураганы» громят западную технику под Угледаром
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Эти реактивные системы залпового огня в ходе спецоперации не перестают демонстрировать свою высокую эффективность.
Российские «Ураганы» громят натовскую технику под Угледаром. Артиллеристы группировки «Восток» не дают никаких шансов польским гаубицам Krab на поле боя. Одновременно и сами успевают укрываться от вражеских орудий и атак дронов.
Благодаря слаженной работе наши военные все дальше теснят противника. Подробнее обо всем расскажет корреспондент «Известий» Даниил Левин.
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