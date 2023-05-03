Под огнем: как российские «Ураганы» громят западную технику под Угледаром

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Эти реактивные системы залпового огня в ходе спецоперации не перестают демонстрировать свою высокую эффективность.

Российские «Ураганы» громят натовскую технику под Угледаром. Артиллеристы группировки «Восток» не дают никаких шансов польским гаубицам Krab на поле боя. Одновременно и сами успевают укрываться от вражеских орудий и атак дронов.

Благодаря слаженной работе наши военные все дальше теснят противника. Подробнее обо всем расскажет корреспондент «Известий» Даниил Левин.