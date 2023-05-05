Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников

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Павел Колосок обманул клиентов на сумму более 12 миллионов.рублей

Генеральный директор фирмы «Фреш Вуд» Павел Колосок попал в колонию после того, как обещал построить дачные дома своим клиентам, однако участки потерпевших по итогу оставались пустыми. Один из пострадавших рассказал KP.RU, как стал жертвой мошенника.

Мужчину зовут Сергей, он увидел рекламу фирмы в интернете. Затем жертва созвонилась с компанией и приехала к ним в офис. Там потерпевший и познакомился с Колоском.

Мужчина выбрал понравившийся дом, ему дали адрес такого же. Сергей съездил на место, постройка ему понравилась. После этого он заключил договор и стал одним из семи потерпевших.

Дачный дом в деревне Ложки должны были построить меньше чем за месяц. По документам начаться работы должны были 30 апреля 2019 года, а закончиться 20 мая того же года.

За дом Сергей заплатил 1,3 миллиона рублей. В стоимость входили: фундамент, домокомплект, доставка и, собственно, строительные работы. Шло время, а вот стройка так и не началась.

«7 июня приехала машина, откуда на землю выбросили 10 — 15 брусков, какие-то доски и утеплитель. Конечно, я позвонил в фирму выяснить, в чем дело. Этого было явно маловато для строительства дома. Колосок извинился, сказал, что произошла задержка. Но до весны следующего года никто дом строить так и не приехал. А потом позвонил Колосок и заявил, что цены на стройматериалы сильно выросли и я должен доплатить еще полмиллиона. Конечно, я отказался. После этого ко мне на участок приехал автомобиль с логотипами „Фреш Вуд“, и рабочие забрали доски, которые выкинули туда год назад», — рассказал Сергей.

После этого мужчина обратился в полицию. Вместе с ним это сделали еще пять людей, которые стали жертвой Колоска. Общий ущерб превысил 12,7 миллиона рублей.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество», в ноябре 2022 года оно было передано суду. В прокуратуре Московской области выяснили, что Колосок приобрел деревообрабатывающее оборудование, чтобы выглядеть солиднее перед клиентами.

Правда, гендиректор «Фреш Вуд» решил не платить и за него. Владелец этого оборудования стал седьмым потерпевшим по этому делу. Так в общий ущерб добавилось еще семь миллионов рублей.

Во время суда Колосок в свое оправдание сослался на пандемию и рост цен на дерево: мол, тогда он и приобрел оборудование в рассрочку. Подсудимый рассказал, что еще не внес ни одного платежа, но моментально парировал это тем, что готовился к выборам в Мособлдуму и Госдуму.

«Если бы только люди еще немного подождали, я бы все свои обязательства выполнил!» — заявил Колосок.

Пострадавшие считают, что у Колоска было огромное количество времени, чтобы исправить свои огрехи. Суд поддержал это мнение и признал того виновным в мошенничестве. Мужчина получил четыре года колонии общего режима.

Сейчас горе-бизнесмен пытается всеми силами избежать этого наказания. Чтобы защитить себя от таких ситуаций, следует самостоятельно проверять подрядчиков. Нужно узнать, сколько лет компания работает на рынке и на кого она зарегистрирована.

Необходимо выяснить, были ли у фирмы судебные разбирательства. В России на 69% вырос спрос на строительство домов и коттеджей под ключ.

В Саратове стали чаще пользоваться такими услугами на 197%, в Ульяновске — на 179%, в Самаре — на 125%, в Санкт-Петербурге — на 117%, а в Москве — на 25%.

Цена за квадратный метр частного дома в регионах составляет приблизительно 65-70 тысяч рублей. В Москве стоимость варьируется в районе 80-85 тысяч.

Когда вы выбираете компанию, то просите показать уже готовые объекты. И настаивайте на встрече с владельцами домов: у них вы можете узнать все подводные камни, с которыми им пришлось столкнуться во время стройки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России с началом дачного сезона в 2023-м владельцев земельных участков ждут обновленные правила, которые нужно будет обязательно учитывать при проведении благоустройства, застройки и организации досуга за городом.