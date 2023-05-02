Уникальные дроны российских военных распознают боевиков «Азова»* по шевронам

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Беспилотники оснащены мощными камерами, способными разглядеть мельчайшие детали.

Бойцы российского добровольческого разведывательного отряда БАРС «Каскад» имеют на вооружении беспилотники, оснащенные камерами с очень высоким разрешением, способные разглядеть даже мельчайшие детали. Об этом в интервью URA.RU рассказал боец отряда, депутат Госдумы Олег Колесников.

По его словам, благодаря уникальному «зрению» беспилотников отряд недавно смог выследить и уничтожить штаб украинских неонацистов. Принадлежность боевиков к националистическому формированию удалось определить по шевронам на форме, разглядев их на кадрах с дронов.

«Мы около месяца назад уничтожили штаб „Азова“*. Мы его долго искали, нашли, полетели поражать, а его уже не было. Искали еще две недели — нашли совсем в другом месте. Обнаружили по антеннам, спецмашинам — спускались, смотрели шевроны и нашивки. В итоге из акватории Черного моря прилетела ракета и точно поразила здание», — рассказал Колесников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военнослужащий оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в одиночку захватил опорный пункт украинских войск под Угледаром.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.