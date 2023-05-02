Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость считает, что мир потерял двух культовых героев модной индустрии.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал мистическим явлением уход модельера Валентина Юдашкина вслед за смертью его коллеги Вячеслава Зайцева. Это супруг певицы Валерии сказал в беседе с изданием МК.

Пригожин выразил глубокие соболезнования родным и близким великих российских художников. Он отметил, что Валентин Юдашкин очень стойко и долго противостоял страшной болезни. К сожалению, недуг одержал вверх и забрал кутюрье.

«У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика», — поделился Пригожин.

Музыкальный продюсер добавил, что имел счастье быть лично знакомым с Юдашкиным с 1988 года. По его словам, именно он презентовал первую коллекцию модельера.

Муж Валерии в заключение отметил, что последние дни жизни Юдашкин практически не появлялся на светских мероприятиях, но на публике всегда улыбался и старался быть приветливым.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни. Причиной смерти послужило агрессивное онкологическое заболевание, которое было диагностировано у народного художника в 2016 году.

Двумя днями ранее стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. Ему было 75 лет. «Красный Диор» страдал от болезни Паркинсона, но боролся он много лет не только с физической болью, но и моральной — единственный сын Егор отвернулся от него без объяснения причин и не шел на контакт годами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последним появлением Юдашкина на публике за месяц до смерти.