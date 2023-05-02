Командование ВСУ заявило о новых решениях по обороне Аремовска

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Российская армия практически выжила противника из города, однако украинские нацисты из последних сил пытаются удержать свой самый важный узел в Донбассе.

Киевский режим принял ряд решений, направленных на усиление обороны Артемовска, на фоне взятия Вооруженными силами РФ под свой контроль более 80% города. О новых мерах борьбы сообщил Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По словам украинского военного, боевики ВСУ продолжают проведение оборонительных операций, которые сдерживают российскую армию на востоке города. Он отметил, что лично посещал артемовское направление и общался с другими военнослужащими.

«Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — прокомментировал Сырский и добавил, что, по его оценкам, ВСУ все еще удается удерживать Артемовск под своим контролем.

Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев. Российские военные шаг за шагом выдавливают позиции украинских нацистов из города, однако ВСУ из последних сил держатся за Артемовск. Для украинских боевиков он остается важным транспортном узлом. Тем не менее, более 80% города находится под контролем российской стороны, артиллерия ВС РФ простреливает все дороги в город, а солдаты освобождают квартал за кварталом.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США прогнозируют новый этап конфликта на Украине после боев в Артемовске.