Уголовное дело возбуждено по факту нападения на баскетболиста Алексея Шведа

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Накануне избиения команда пострадавшего спортсмена проиграла решающий матч полуфинальной серии.

Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по факту избиения известного российского баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

По словам Волк, дело по факту произошедшего было возбуждено по результатам оперативных проверок сотрудников по статье 111 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что спортсмен был избит неизвестными в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице в Москве. С серьезными травмами он был госпитализирован в хирургическое отделение одной их столичных больниц.

Между тем в ведомстве уточнили, что следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемых лиц, а также устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент нападения на баскетболиста Алексея Шведа в Москве попал на видео.