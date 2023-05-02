Эпоха возрождения: Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Российский лидер назвал значимым событием возобновление трамвайного движения в городе. Он подчеркнул, что первая линия там была открыта практически 90 лет назад — 1 мая 1933 года.

Глава РФ Владимир Путин дал старт движению трамваев в Мариуполе. По видеоконференцсвязи он поздравил местных управляющих и отметил, что в городе начинает возрождаться жизнь.

Президент подчеркнул, что первая трамвайная линия была открыта в Мариуполе почти 90 лет назад. Он рассказал, что начало ее работы сейчас имеет символическое значение для Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, звук трамвая представляет собой символ возвращения к жизни.

«Так было в блокадном Ленинграде, то же самое происходит в новых субъектах федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения», — прокомментировал глава государства.

Путин подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры на новых территориях России будет продолжаться. Он заявил о своей уверенности, что в скором времени в регионах будет восстановлена также социальная и экономическая жизнь.

В заключение президент поблагодарил местных жителей и работников, которые заново отстроили Мариуполь в кратчайший срок. Владимир Путин оценил их мужество и терпение.

В рамках онлайн-открытия присутствующий на мероприятии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что ребята из Мариуполя будут приглашены на праздник выпускников «Алые паруса». Врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что «Алые паруса» пришли в Мариуполь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил решить дорожный вопрос в новых регионах после поездки в ЛНР и Херсонскую область.