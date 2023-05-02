«Сжимается как шагреневая кожа»: Кремль о продолжении диалога по зерновой сделке

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Условия Москвы выполнены не были, но она готова продолжить разговор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переговорах по зерновой сделке, которые якобы состоятся 3 мая с участием всех сторон. В беседе с журналистами он заявил, что условия России выполнены не были, но диалог будет продолжаться.

По его словам, сделку ранее продлили на два месяца, и время «сжимается как шагреневая кожа». Он отметил, что условия, в том числе российского агросектора, выполнены не были.

«Я вам не могу сказать точно об уровне, месте и времени. Контакты продолжаются, но пока они не приносят результатов», — прокомментировал официальный представитель Кремля возможность встречи по данному вопросу.

Дмитрий Песков также ответил на вопрос о готовности Москвы полностью приостановить свое участие в зерновой сделке после последнего 60-ти дневного продления. По его словам, два месяца — это вполне понятный и ограниченный срок, который не является условием, скорее представляет собой зафиксированные элементы сделки.

Экспорт зерна и продовольствия является важной частью зерновой инициативы. Украина беспрепятственно продолжает продажу в другие страны, а Россия натыкается на препятствия при транспортировке. Москва неоднократно указывала на проблемы и требовала не мешать исполнению обязательств, необходимых для продовольственной мировой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили будущее зерновой сделки.