«Все равно общался»: Лисовец вспомнил, как чуть не поссорился с Юдашкиным из-за модного показа

Лисовец рассказал, как чуть не поссорился с Юдашкиным из-за модного показа

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Далеко не все воспринимают критику спокойно. Как к ней относился легендарный модельер?

Талантливый дизайнер Валентин Юдашкин обладал высоким уровнем культуры и спокойно реагировал на критику. Он умел вести бизнес в творческой сфере. Об этом заявил эксперт моды, телеведущий, стилист Владислав Лисовец, который был знаком с легендарным деятелем искусства.

В беседе с 5-tv.ru стилист рассказал примечательную историю, связанную с покойным дизайнером. Он часто бывал на показах Юдашкина и был готов критиковать увиденное. Однажды после демонстрации эксперт моды опубликовал оценочную публикацию в соцсетях, где указал на моменты, которые, на его взгляд, следовало бы поменять в показе дизайнера.

«Конечно информация дошла до команды Валентина Юдашкина и я заметил по его окружению, как все на меня немножко „закрысились“. Хотя я не говорил ничего плохого. <…> И Валентин, несмотря на то, что он знал, что я не совсем восторженно отзывался о показе, он все равно со мной здоровался, все равно общался», — объяснил Лисовец.

По мнению стилиста, такое спокойное поведение Юдашкина указывает на его невероятный ум и высокую культуру. Дизайнера отличала очень важная черта: умение различать тонкие грани как в бизнесе, так и в творчестве.

Лисовец рассказал, что здоровался с Валентином Абрамовичем до последнего дня и виделся с ним на различных мероприятиях. Юдашкин всегда был с Владиславом «максимально корректным», производил впечатление талантливого деятеля искусства, способного сделать качественный, красивый и полезный продукт.

О смерти Юдашкина стало известно сегодня, ему было 59 лет. В последние годы жизни Валентин Абрамович боролся с продолжительной болезнью.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию модельера Татьяны Котеговой на смерть Юдашкина. По ее словам, у мужчины был очень тяжелый труд.