Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение в российских вузах

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Бойцы смогут получить образование по самым востребованным профессиям.

Участники специальной военной операции (СВО) смогут пройти бесплатное переобучение. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно данным, военные, которые принимали участие в СВО, смогут бесплатно учиться или получать дополнительное профессиональное образование по самым востребованным специальностям.

Более того, данная инициатива распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших в ходе боевых действий.

«Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов», — говорится в сообщении.

Военные или их семьи могут проходить обучение в Институте развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также Томском госуниверситете. Все заявки оформляются на портале «Работа России». Однако и это еще не все: за трудоустройство таких сотрудников работодатели будут получать выплаты.

До этого стало известно о том, что президент России Владимир Путин поддержал создание «паспорта семьи мобилизованного». Такой проект уже запущен в Курганской области, и теперь его собираются распространить на всю страну.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного».