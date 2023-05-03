Психотравма или карьера? Названа вероятная причина неготовности актрисы Сурковой к материнству

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

Знаменитость честно призналась, что пока не видит себя в роли родителя.

Некоторые женщины, несмотря на подходящий возраст и имеющиеся возможности — не готовы завести детей. Например, актриса Ксения Суркова в свои 33 года до сих пор не решилась стать мамой. С чем это может быть связано и почему в современном мире отдельные пары отказываются от продолжения рода? Эти вопросы 5-tv.ru задал доктору психологических наук, психотравматологу Оксане Защиринской.

По словам эксперта, подобное поведение сравнимо с психологической неготовностью к материнству. В таких случаях женщины часто заявляют, что не видят себя в роли матери. Это происходит по ряду разных причин, некоторые из которых связаны с детством.

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«Например, человек считает себя нежеланным ребенком, либо так и недополучил тепла, заботы, любви. И может искренне считать, что дети должны либо получить что-то очень-очень большое, существенное, в плане психологической поддержки, либо вообще детей не мучить. То есть, возникает такой перфекционизм женский в отношении собственного ребенка», — заявила эксперт.

При этом в большинстве случаев неготовность становиться родителем связана с внутренними установками. Вероятно, с образом жизни человека или его профессиональной сферой. Особенно это касается карьеристов, которые много лет идут к своей цели и ориентированы на профессиональные финансовые достижения. В таких случаях появление ребенка не входит в планы.

«Это тогда исправляется какими-то искренними чувствами с партнером. Усилением акцентов на личную семейную жизнь. Для этого нужно встретить человека, который бы сказал: „Ты прекрасна не только как профессионал, но еще я вижу тебя в роли замечательной матери“», — рассказала психотравматолог.

При этом Защиринская объяснила нежелание становиться матерью с точки зрения человеческого психотипа. По ее словам, психотип личности имеет смешанный характер, особенно это ощущается с годами. Человек многократно подстраивается и адаптируется к обстановке, поэтому установки могут измениться.

При этом инфантильность и неуверенность в себе тоже могут стать факторами нежелания заводить детей. Например, если у женщины нет опыта общения с маленькими детьми, то она может бояться быть мамой, ведь не имеет представления об этой роли.

«Здесь важно найти человека, партнера, мужчину, который поддержит и часть обязанностей по уходу за ребенком будет готов взять на себя как счастливый отец. И тогда инфантильность проходит», — сказала эксперт.

По словам доктора психологических наук, некоторые молодые пары сейчас не хотят обзаводиться потомством из-за инфантильности. Люди уделяют много времени друг на друга, а душевных сил на что-то еще попросту не хватает.

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