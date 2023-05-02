В Петербурге накрыли сеть баров, где обсчитывали нетрезвых посетителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Подвыпивших мужчин завлекали в бары, опаивали ещё сильнее, чтобы потом списывать деньги.

В Петербурге сейчас проверяют, почему клиентам в барах приносили фальшивые чеки. МВД накрыло целую сеть питейных заведений и на знаменитой улице Рубинштейна, и на Невском проспекте, где обманывали нетрезвых мужчин. Сначала появлись девушки, которые помогали достичь нужной кондиции, потом — странные цифры в счетах. Прогулять столько за один вечер было просто невозможно. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов изучил, о каких суммах идет речь и как работала преступная схема.