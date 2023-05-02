Расчеты «Гиацинтов» уничтожили опорные пункты ВСУ: видео с передовой

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Гаубицы бьют далеко и точно.

Российские десантники зачищают позиции киевских формирований в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры ликвидации опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника.

Под огнем нашей артиллерии украинские боевики отступили, оставив на поле боя много оружия и боеприпасов. Продвижение наших войск поддерживают расчеты «Гиацинтов». С помощью самоходных пушек наши бойцы поражают замаскированные сооружения и пункты управления ВСУ. По словам артиллеристов, гаубицы бьют далеко и точно.

«Численность расчета от шести до восьми человек. При работе скорострельность данного орудия — пять-шесть выстрелов в минуту, но если сильно захотеть — можно и больше. Проверено на опыте», — рассказал боец.