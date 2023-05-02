Дирижеру Гергиеву исполнилось 70 лет: интересные факты о легенде

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Вклад в культуру России деятеля искусства отмечает вся страна.

Валерий Гергиев отмечает 70-летний юбилей! Он выступал среди руин освобожденной Пальмиры и на заполненной до отказа центральной площади Цхинвала. Благодаря дирижеру у Мариинки появился Концертный зал и вторая сцена в Петербурге. А Владивосток и Владикавказ получили филиалы театра. Гергиев и сегодня — горой за российское искусство. Корреспондент «Известий» Николай Иванов убедился.