Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия

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Что важнее для долгожителя — хорошая генетика или условия окружающей среды?

Крепкий иммунитет и выработанные к разным инфекциям антитела помогают людям доживать до 100, а то и до 120 лет. Как пишет KP.RU, к такому выводу пришли ученые из Бостона после проведенных исследований.

Так, в ДНК 14 долгожителей специалисты обнаружили большое количество иммунных клеток и антител. Все пережили испанский грипп и коронавирус. Однако дело не только в иммунной системе. Ученые также нашли у них два особо активных гена у долгожителей, которые отвечают за восстановление поврежденной ДНК и создают антигены, необходимые для маркировки определенных инфекций внутри организма.

По оценкам ООН, к 2050 году во всем мире будет почти четыре миллиона долгожителей, большее количество которых будет в Японии. Уроки их долголетия включают в себя правильное питание, заботу о семье, социальное общение, прогулки на свежем воздухе и правило просыпаться с восходом солнца.

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