В ожидании реконструкции: почему крепость Орешек встречает 700-летний юбилей в разрушенном состоянии

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Древнее сооружение находится на Ореховом острове в истоке реки Невы в Ленинградской области.

Семисотлетний юбилей отмечает в этом году крепость Орешек. То, что комплекс дожил до таких преклонных лет, настоящая фантастика — в XX веке была только одна реконструкция, да и та не закончилась.

За свою 700-летнюю историю Орешек особенно пострадал не при Шведах или Петре I, а в Великую Отечественную войну. Корреспондент «Известий» Василий Михеев рассказал об офисах, работниках в тюремных камерах, руинах стен и будущем крепости.







