С помощью двойника и гадалки черные риелторы продали чужую квартиру в Москве

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

Целая схема включала в себя связи, поддельные документы и даже предсказательницу. Но магия мошенникам не помогла, сотрудники МВД быстро вышли на след банды.

Жуткое преступление произошло в Москве — никто не погиб, но ущерб составил десятки миллионов рублей. В столице банде черных риелторов удалось продать чужую квартиру.

Схема мошенничества заслуживает экранизации: в ней бандиты задействовали поддельные паспорта, связи в госорганах и даже двойника! Правда, уйти незамеченными им это не помогло. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук в этом убедился.