Воспринимает весь мир через призму побед: какие качества помогли Долиной достичь вершины

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Звезда шоу-бизнеса всегда была лидером. Как ей это помогло стать знаменитой?

Певица Лариса Долина всегда умела взять ситуацию под свой контроль и никогда не стрессовать. О том, как знаменитость добилась успеха в российском шоу-бизнесе, рассказала изданию dni.ru психолог Екатерина Лапина.

По ее словам, артистка всю жизнь была лидером, у которого очень хорошо развито стратегическое мышление. Долина, по мнению эксперта, не боится действовать, себя и других людей оценивает по количеству достижений, а весь мир воспринимает через призму побед.

«Ее эго всегда хочется власти и признания своей значимости», — рассказала эксперт.

Однако именно это качество, считает Лапина, может вызвать трудности в общении с близкими людьми.

«Лариса может быть „в ресурсе“. Тогда она проявляется как справедливый человек и великодушный покровитель», — говорит эксперт.

Лапина также заключила, что иногда у российской певицы может проявляться диктаторство, агрессия и деспотизм, нетерпимость и азарт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Ларисе Долиной удалось сохранить красоту после пластики.