У берегов Неаполя обнаружен древний подводный храм

У берегов Неаполя обнаружено святилище, ушедшее под воду две тысячи лет назад

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Aichinger

Святилище ушло под воду две тысячи лет назад.

Археологи из двух итальянских университетов обнаружили руины древнего храма, оказавшегося под водой в западной части Средиземного моря две тысячи лет назад. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как выяснилось, святилище относилось к Набайтескому царству, которое было образовано группой арабских племен, существовавшее в период с III века до нашей эры до 106 нашей эры на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии.

В римский период Набатейское царство было союзником Рима. Оно являлось оплотом римских властей на Востоке и посредником в их взаимоотношениях со многими народами.

Набатейский храм был посвящен богу Душаре и, как полагают, восходит к тому времени, когда набатейцы жили на Флегрейском полуострове. Душара был богом-покровителем Петры, столицы Набатеи, и Мадаин-Салих, а также богом-громовержцем и отождествлялся с Зевсом из древнегреческого пантеона. Вместе с этим, он был богом земледелия и растительности, виноградарства и виноделия и соответствовал Дионису.

Министр культурного наследия и деятельности Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что это открытие подтверждает широкий спектр коммерческих, культурных и религиозных обменов, которые происходили в древнем бассейне Средиземного моря.

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