Владения по всей России: муж Блиновской оказался сказочно богат

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Помимо недвижимости, у него есть поля сельского хозяйства и собственный автопарк.

В марафонах «матери инфоцыган» Елены Блиновской крутились миллиарды. В свете последних событий стало известно, что только недоплаченные налоги, по версии следствия, набежали на 918 миллионов рублей. При таких отчислениях, по самым скромным оценкам экспертов, с 2019 по 2021 годы волшебница заработал более шести миллиардов. Однако, по документам, женщина живет скромно: в ее собственности только дом, квартира, пара земельных участков и две иномарки. Но куда делись остальные суммы?

По одной из версий, блогер и коуч покупала дорогостоящее имущество и записывала его на членов своей семьи. Мол, у ее близких, в первую очередь, мужа, есть золотые горы. Издание KP.RU проверило эту информацию и обнаружило, что Алексей Блиновский действительно очень богат.

Муж блогера оказался владельцем 40 земельных участков, размер которых составляет от 165 до 348 тысяч «квадратов». Их общая площадь равняются количеству 50 футбольных полей. Хозяйства раскинуты по всей стране. Полтора участка расположены в Костромской области. Хозяин использует владения для «ведения подсобного хозяйства». Такие же «грядки» есть и в Ярославской области.

А вот в Адыгее Блиновский развернулся масштабно, как настоящий фермер: тут у мужчины целые поля с посевами для полноценного сельскохозяйственного бизнеса. Кроме того, предприниматель любит Крым, а именно Ялту и Алушту. Здесь у него 14 земель, в том числе и под жилую застройку.

Домов и квартир у Блиновского хватает с избытком. Они есть в Костромской области, под Ярославлем, в Адыгее и, конечно же, в Москве. В столице у супруга есть квартира на Серпуховском валу площадью 132,2 квадратных метра. В Алуште у Алексея четыре особняка одинаковый квадратуры, каждый по 258 квадратных метров. Таким образом, если подсчитать все, то получится 15 объектов недвижимости: 14 особняков по стране и столичные апартаменты.

Но главная страсть Блиновского — его автопарк. Муж «марафонщицы» отдает предпочтение джипам: у него их два — Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler. Также его привлекают экстремальные виды спорта, он гоняет на мотоцикле, гидроцикле. Из экзотичного транспорта — снегоход и грузовичок.

Абсолютное большинство из перечисленного имущества приобреталось с 2019 по 2021 годы — именно в этот промежуток Блиновская получила несколько миллиардов.

По словам адвоката Андрея Алешкина, если мужа признают соучастником супруги, то арестуют 100% его имущества.

На этой неделе знаменитость отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние. Блиновская признала вину в полном объеме. По версии следствия, незадолго до этого звезда пыталась сбежать из России в Белоруссию. Куда могла поехать дальше — никому не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Россия попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской.