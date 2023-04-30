Секс за жизнь: чем беженки в Великобритании платят за квартиры

The Guardian: в Великобритании стали чаще насиловать беженок в качестве оплаты за проживание

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Из-за слишком сильного увеличения стоимости жизни, девушках приходится идти на крайние меры.

Британские беженки жалуются на частые случаи проявления сексуального насилия над ними в качестве оплаты за проживание в квартирах. Об этом пишет The Guardian.

По словам местных жительниц, это связано с тем, что сейчас в стране ужасные условия — стоимость жизни увеличилась в несколько раз. Мужчины пользуются этим и принуждают социально уязвимых женщин к сексу ради выживания.

«Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин», — рассказала газете журналист Миранда Брайант.

Естественно, практически 90% женщин, попавших в данную ситуацию — беженки и мигранты. Сейчас в Великобритании планируют обдумать новый закон, который запрещал бы арендодателям так себя вести.

До этого стало известно о том, что жительницы Великобритании ненавидят украинок, потому что из беженок эти девушки превратились в разлучниц. Как только те вселялись в дома иностранцев, то начинали соблазнять главу семейства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинских беженцев выселяют из отелей Кипра перед летним сезоном.