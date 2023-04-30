В Саратовской области девочка погибла в городском бассейне

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Ребенка довезли до больницы. Что произошло потом?

В Саратовской области в городе Балаково в одном из городских бассейнов погибла маленькая девочка. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ.

Согласно информации, восьмилетнюю девочку без сознания обнаружили работники бассейна. Оказалось, что малышка посещала данное заведение вместе с мамой. Что именно произошло с ребенком — пока не известно, как и то, где в тот момент была ее мать.

«Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.

На данный момент следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту проводится проверка и устанавливаются причины трагедии.

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