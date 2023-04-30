«Апрель продолжает собирать свой урожай»: Садальский попрощался с Колесниковым

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Артист простился с коллегой, отметив, что Колесников был прекрасным актером и ведущим.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал смерть актера и телеведущего Сергея Колесникова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Артист рассказал, что Колесников был отличным актером и телеведущим. По словам Садальского, от Колесникова всегда шли положительные волны, а телевизионную программу «Фазенда» смотрели миллионы зрителей. Актер попрощался с коллегой, отметив, что в апреле было много скоропостижных смертей.

«Похоже, апрель продолжает собирать свой скорбный урожай. Был прекрасным актером и ведущим, который был известен миллионам зрителей. Его „Фазенду“ любили все… Прощай, коллега», — написал Садальский.

О смерти 68-летнего Сергея Колесникова, актера театра и кино, телеведущего, стало известно утром 29 апреля. Он снялся более чем в 50 фильмах, озвучил 41 картину. Также он был известен как голос российского Джеймса Бонда.

Как выяснилось, сердце артиста остановилось в институте Склифософского в Москве в результате инсульта. Для общественности смерть стала неожиданностью, так как госпитализация не освещалась. Мало кто знал, что у заслуженного артиста были проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский поздравил с 68-летием бывшую подругу Удовиченко.