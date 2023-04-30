В Артемовске ликвидирован наемник из США Эндрю Харрис Купер

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«Солдат удачи» был уничтожен огнем российской артиллерии.

В Артемовске ликвидирован американский наемник Эндрю Харрис Купер. Об этом сообщили многочисленные Telegram-каналы, специализирующиеся на установлении личности иностранных легионеров в зоне СВО.

Отмечается, что он попал под артиллерийский обстрел на так называемой «Дороге жизни». Вместе с ним скончался и ирландский наемник Финбар Кафферки.

Пользователи сети высказались на тему смерти американца. Большинство из них отметили, что иностранным гражданам не стоит ехать на Украину.

«Помните, когда националисты не пускали в поезда из Киева черных иностранных студентов. Он за это боролся?»;

«Уже одно это должно сказать вам, что Америка — страна с самым промытым мозгом во всем мире»;

«Это именно то, что происходит, когда вы идете воевать с другими людьми»;

«После унижений, расистских действий украинцев над чернокожими в Украине, чернокожий все равно пошел бы умирать за расистов?» — возмущаются пользователи сети.

В зоне СВО ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 575 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении.