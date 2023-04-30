Артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу «Гвоздика» в районе Херсона

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ВСУ продолжают нести серьезные потери. Как обстояло дело этой ночью?

Минувшей ночью российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Об этом сообщает источник 5-tv.ru в экстренных службах.

«В районе населенного пункта Гончарное была уничтожена САУ 2С1 „Гвоздика“ с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — говорится в сообщении.

Также стало известно об истреблении артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково гаубицы 2С3 «Акация», также были уничтожены украинские военные в количестве пяти человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ уничтожили более 575 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении.