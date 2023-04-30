Стали известны дата и место прощания с Сергеем Колесниковым

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Заслуженный артист России умер на 69-м году жизни из-за инсульта.

Заслуженного артиста России Сергея Колесникова, скончавшегося от инсульта 29 апреля, похоронят на Троекуровском кладбище. Подробностями предстоящей церемонии прощания поделился в беседе с KP.RU сын знаменитого актера и телеведущего.

По словам Ивана Колесникова, с датой прощания семья пока не определилась. Это будет 2 либо 3 мая. Отпевание пройдет в храме на Красноселькой, при этом прощания во МХАТе имени Чехова не планируется.

«На Троекуровском кладбище (пройдут похороны — Прим. ред.). Дата будет известна позже», — сообщил сын Колесникова.

Известный актер театра и кино Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Причину смерти озвучили сразу — сердце артиста остановилось из-за инсульта.

Колесников наиболее известен широкой публике как ведущий программы «Фазенда», которую он вел несколько лет. Кроме того, актер снимался в «Дальнобойщиках», «Петербургских тайнах» и множестве других проектах, причем не только отечественного производства. Колесников также был актером дубляжа: его голос можно услышать в фильмах «Марсианин», «Гонка», «Чистильщик».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был при жизни Сергей Колесников.