Богатейший человек Азии выявил крупнейшего финансового террориста

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Мир выбирает новую резервную валюту. К чему все это приведет?

Один из самых богатых банкиров Азии и генеральный директор крупнейшего индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом в мире». Об этом он сообщил на церемонии вручения премии ET Awards в Дели, пишет РИА Новости.

«Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли», — заявил Котак.

Также он добавил, что все находятся сейчас в поисках альтернативы, а для Индии как раз настало самое подходящее время для того, чтобы сделать рупию резервной валютой. А для этого нужна серьезная работа.

По его мнению, ни Европа, ни Великобритания, Япония или даже Китай пока не могут выдвинуть на эту позицию свои национальные валюты. Собственно, на то, что сделать рупию резервной валютой, Котак предрек, примерно лет десять.

«Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять», — заключил банкир.

Еще в 2022 году власти Индии разрешили использовать рупию в международных расчетах. Они хотели тем самым продвинуть экспорт в рамках внешнеторговой политики.

До этого многие эксперты говорили о том, что на замену доллара и евро через 12-17 лет могут прийти цифровые активы. Также важную роль в изменении мировой валютной системы сыграет развитие криптовалют и новых финансовых технологий.

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